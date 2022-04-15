تايوان: مناورات عسكرية صينية واسعة قرب الجزيرة ردا على "استفزازات أمريكية"

بكين- (بي بي سي):

بدأت الصين اليوم مناورات جوية وبحرية عسكرية حول تايوان.

وقال متحدث باسم الجيش الصيني إن هذا ردا على ما أسماه بالمؤشرات السلبية التي ترسلها الولايات المتحدة بشأن الجزيرة. وأوضح أن قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني ستجري تدريبات مشتركة لاختبار الاستعداد القتالي للجيش بفروعه المتعددة في بحر الصين الشرقي وحول تايوان. وستشارك فيها مدمرات وفرقاطات وقاذفات ومقاتلات وقوات أخرى.

وتتزامن التدريبات العسكرية الصينية في المنطقة مع زيارة ستة من نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي بزعامة السناتور الجمهوري بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ووصف السناتور مينينديز تايوان بأنها "دولة ذات أهمية عالمية".

ومن المرجح أن يزعج هذا التعليق الصين، التي تعتبر الجزيرة - التي تخضع لحكم ذاتي - جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين.

وتحدثت إدارة بايدن مرارا عن التزامها "الراسخ" تجاه تايوان.

وحذرت الصين واشنطن من أن القوتين العظميين قد ينتهي بهما المطاف إلى مواجهة عسكرية إذا شجعت واشنطن استقلال تايوان.