البر الرئيسي الصيني يسجل 3472 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

بكين- (د ب أ):

أعنلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 3472 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، 3200 حالة منها في شنغهاي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه بالإضافة الى شنغهاي، تم تسجيل الحالات الباقية في 20 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات، بما فيها 174 حالة في مقاطعة جيلين، بشمال شرقي البلاد.

كما أبلغت شنغهاي عن 19872 إصابة محلية بدون أعراض أمس الخميس، من إجمالي 20694 حالة محلية جديدة بدون أعراض سجلها البر الرئيسي.

وغادر إجمالي 1430 من مرضى كوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم، أمس الخميس.

كما غادر إجمالي 145352 مريضاً المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي، بعد تماثلهم للشفاء من كوفيد-19 حتى نهاية الخميس، وفقاً للتقرير.

وفي نفس اليوم، تم السماح لـ28778 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق بحالات إصابة مؤكدة، بالخروج من الملاحظة الطبية.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفيات جديدة، بحسب اللجنة.