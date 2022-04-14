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السعودية تؤكد الحرص على توسيع استثماراتها بالسودان

09:24 م الخميس 14 أبريل 2022
السعودية تؤكد الحرص على توسيع استثماراتها بالسودان

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الخرطوم - (أ ش أ):

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي حسن بن جعفر، حرص السعودية على توسيع نطاق استثماراتها بالسودان، مشيرا إلى الموارد والإمكانيات الواعدة التي يذخر بها السودان.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ابراهيم جابر، اليوم الخميس، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضح السفير السعودي، في تصريح صحفي، أن اللقاء أكد على المستوى المتطور لعلاقات البلدين، لافتا إلى أن اللقاء تطرق للاستثمارات السعودية في السودان والمشروعات القائمة في مجالات الزراعة والتعدين والمياه والطاقة.

وأعرب السفير السعودي عن أمله في ترقية علاقات التعاون المشترك بين البلدين، إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

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