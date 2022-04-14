البرلمان الأوكراني يصنف روسيا "دولة إرهابية"

برلين - (د ب أ):

قرر البرلمان الأوكراني روسيا اليوم الخميس "دولة إرهابية" وحظر الرموز المتعلقة بحربها في البلاد.

وصوت 354 نائبا اليوم لصالح مشروع القانون، بحسب ما أفاد به النائب ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق تليجرام. وكان يكفي لتمرير مشروع القانون موافقة 226 نائبا لصالحه.

وينص القانون على أن: "الاتحاد الروسي دولة إرهابية، وأحد أهداف نظامها السياسي هو الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني والتصفية الجسدية، وقتل مواطني أوكرانيا جماعيا".

وتم حظر رموز القوات المسلحة الروسية والسلطات الروسية الأخرى. وتم تصنيف الحكومة الروسية "نظاما نازيا شموليا جديدا".

ويضيف القانون أن الكرملين يسير على خطى "المبادئ التي استحدثتها الأنظمة العسكرية الفاشية والنازية لهتلر وموسيليني وغيرهما".

ولم يتم تحديد عقوبات بعد، ولكن أحد بنود مشروع القانون ينص على السجن لمدة عشر سنوات.