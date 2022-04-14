الوليد بن طلال يرفض عرضاً من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر

الرياض - (د ب أ):

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الخميس، رفضه عرض الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ايلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 20ر53 دولاراً للسهم .

وقال الأمير الوليد بن الوليد عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 20ر53 دولاراً للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة وبالنظر إلى آفاق النمو وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض".

وكانت شركة "تويتر"، أعلنت أن مجلس إدارتها يراجع بحرص عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء كامل أسهم الشركة.

وأظهر ملف تنظيمي لشركة "تويتر"، أن "ماسك"، عرض شراء المنصة بقيمة إجمالية 39ر41 مليار دولار.

وبحسب تفاصيل الملف، فإن سعر العرض الذي تقدم به "ماسك"، يعني أن سعر السهم يبلغ 2ر54 دولار، بزيادة 38% عن القيمة السوقية للسهم الواحد في إغلاق أول نيسان/ أبريل الجاري.

ومطلع نيسان/أبريل الجاري، أعلن الملياردير ومؤسس شركة تسلا، شراء حصة تبلغ 2ر9% من أسهم "تويتر"، ليصبح بذلك أكبر مساهمي المنصة الاجتماعية.

ويطمح "ماسك" إلى إجراء رزمة تعديلات على "تويتر"، والتي أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.

وقبل فتح الأسواق الأمريكية، ارتفع سعر سهم "تويتر" 11% بعد إعلان نية الشراء.