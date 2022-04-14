اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال على أطراف رام الله

رام الله - (أ ش أ):

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بدرس، على أطرف رام الله بوسط الضفة الغربية، وذلك لليلة الثالثة على التوالي، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي، واعتقال 7 آخرين بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات دارت في القرية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمعدني.

وأثناء المواجهات التي اندلعت على طول مقطع الجدار الفصل العنصري المقام غرب القرية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رسلان عبد الباسط رسلان (20 عامًا)، وأحمد محمود عامر (31 عامًا)، كما هاجمت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في ملعب المدرسة المجاور واعتقلت خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا.