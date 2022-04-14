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الحكومة العراقية تعزي الشعب المصري في ضحايا حادث أسوان

08:55 م الخميس 14 أبريل 2022
الحكومة العراقية تعزي الشعب المصري في ضحايا حادث أسوان

وزارة الخارجية العراقية

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بغداد - (أ ش أ):

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها للشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "الحكومة العراقية تعبر عن عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصري الشقيق وللقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان جنوب مصر".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تنتهز هذه المناسبة؛ للتعبير عن التضامن مع ذوي الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم، متمنية أن ينزل الباري عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر بدوام الاستقرار والأمان".

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