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برلين: القبض على شبكة يشتبه بضلوعها في القيام بخطف وزير الصحة الألماني

08:53 م الخميس 14 أبريل 2022
برلين: القبض على شبكة يشتبه بضلوعها في القيام بخطف وزير الصحة الألماني

كارل لاوترباخ

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برلين - (أ ش أ):

ألقت السلطات الألمانية القبض على شبكة يشتبه بضلوعها في القيام بخطف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.

وذكرت قناة (أر ديه الألمانية) اليوم الخميس، أن الادعاء العام في مدينة كوبلنز الألمانية يحقق مع 12 شخصا يشتبه في قيامهم بالإعداد لأعمال عنف خطيرة، مشيرة إلى أن المشتبه بهم خططوا لشن هجمات على شبكات كهربائية؛ بهدف قطع التيار الكهربي على مستوى ألمانيا وخطف وزير الصحة الألماني.

وأشار تقرير للتليفزيون الألماني أن هدف المشتبه بهم من خلال تلك الفوضى السيطرة على الحكومة.

وتشتبه السلطات في تخطيط الشبكة لخطف وزير الصحة كارل لاوترباخ إلا أن وزير الصحة قد صرح بأن ما يثار حول مخططات لاختطافه لا ترهبه.

ولفت التقرير إلى أن المشتبه بهم خططوا لشراء أسلحة بعدة آلاف من اليورو إلا أنه قد تم كشف وإحباط الأمر، ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه بهم إلى قاضي التحقيقات في 14 أكتوبر 2022.

وأكد الوزير الألماني أن مثل هذه الأمور لن تؤثر عليه وأنه سيواصل عمله من أجل الشعب بالكامل.

من جانبه، أوضح مكتب المدعي العام في كوبلنز وشرطة راينلاند فالس - في بيان مشترك - أن هذه الشبكة المسماة "الوطنيون المتحدون" تهدف لتدمير النظام الديمقراطي الأالماني وتتراوح أعمارها بين 41 و 55 عاما.

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