تراجع اليورو أمام الدولار إلى أقل مستوى منذ مايو 2020

فرانكفورت - (د ب أ):

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أقل مستوى له منذ مايو 2020 بعد تأكيد البنك المركزي الأوروبي أن خططه الحالية لسحب حزم التحفيز خلال الشهور المقبلة مناسبة.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 1% إلى 0782ر1 دولار لكل يورو وهو ما يقل عن المستوى المنخفض الذي كان قد سجله في الشهر الماضي ، مع تصاعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، قلصت أسواق المال رهاناتها على تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في أعقاب قراره الأخير، لكنها مازالت تراهن على زيادة سعر الفائدة الأوروبية مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال سبتمبر وديسمبر المقبلين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى صفر في المئة.

ويأتي ارتفاع قيمة الدولار على خلفية توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة متسارعة وزيادة أسعار الفائدة بشدة، وهو ما جعل ثنائية اليورو-الدولار تحت الضغط خلال الأسابيع الأخيرة.

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف احتمالات حدوث اضطراب جديد في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، كعقبة إضافية في طريق النمو بالإضافة إلى احتمال فوز مرشح اليمين المتطرف مارين لوبان برئاسة فرنسا في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الفرنسية.