موسكو: لا نعتزم الدخول في "هستيريا عقوبات" مع الغرب

موسكو - (أ ش أ):

أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الخميس، أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب عقوبات مع دول أخرى، على غرار ما يتم فرضه من عقوبات اقتصادية "قاسية" ضد بلاده، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيريتشيفسكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم "سيكون هناك إجراءات جوابية من جانبنا؛ وفي بعض المجالات، طبقنا بالفعل إجراءات مضادة، لكننا لا نعتزم الدخول في حرب عقوبات أو هستيريا عقوبات" مشيرا إل أن موسكو تتفهم أن مثل هذه العقوبات "سيف ذو حدين" يمكن أن تضرب من يفرضها.

وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتأثير على الاقتصاد الروسي، فقد كانت هذه الخطوات متوقعة إلى حد ما؛ وكانت لدينا الخبرة والوقت للاستعداد لها، وتكيف اقتصادنا بسرعة مع إجراءات العقوبات السابقة التي بدأت في عام 2014".