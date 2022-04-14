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الحرب في أوكرانيا: روسيا تهدد بنشر نووي في البلطيق إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو

03:48 م الخميس 14 أبريل 2022
الحرب في أوكرانيا: روسيا تهدد بنشر نووي في البلطيق إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف

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موسكو- (بي بي سي):

هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس من نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق في حال انضمت السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ميدفيديف إن روسيا سيكون عليها تعزيز دفاعاتها إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو.

وأضاف المسؤول الروسي في منشور على تليغرام أنه سيتعين تعزيز القوات البرية والدفاع الجوي والقوات البحرية في مياه خليج فنلندا. و"في هذه الحالة لن نتمكن بعد الآن من الحديث عن بحر البلطيق الخالي من الأسلحة النووية" إذ حينها "يجب إعادة التوازن".

وقال ميدفيديف "حتى اليوم، لم تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات، ولم تكن تريد أن تفعل ذلك".

وقد أعربت كل من فنلندا والسويد عن رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، وقال مسؤولون أمريكيون إن الدولتين يمكنهما أن تصبحا جزءا من الحلف في وقت قريب قبل نهاية هذا الصيف.

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BBC

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