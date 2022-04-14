مسؤول أوكراني يعلن غرق طراد روسي

كييف/برلين-(د ب أ):

أفاد المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش اليوم الخميس بغرق الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا"، بعدما كانت موسكو أعلنت أنه تضرر إثر اندلاع حريق وانفجار ذخيرة على متنه.

وكتب أريستوفيتش، على موقع تويتر، "أين موسكفا؟ لقد غرق". ورغم أنه لم يصدر بعد تأكيد رسمي، علق التلفزيون الوطني الأوكراني على التغريدة.

وكانت روسيا أعلنت فقط أن أضرارا لحقت بالطراد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان :"أدى اندلاع حريق إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد موسكفا الصاروخي، ما تسبب بأضرار كبيرة، وتم إجلاء الطاقم بالكامل".

وأشارت الوزارة إلى أن الطراد "موسكفا" يتبع لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".

إلا أن تقارير في كييف تشير إلى أن صاروخين من طراز نبتون أصابا الطراد مساء أمس.