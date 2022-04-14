وزير الصحة الألماني: لن أتعرض للترهيب بفعل الخطط المزعومة لاختطافي

برلين- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه لن يتعرض للترهيب بفعل خطط الاختطاف المزعومة ضدي التي كشفها محققون اليوم الخميس.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها المنتظر الأحد القادم: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لبعض منكري فيروس كورونا المستجد بمكافحة التطعيمات ولوائح مواجهة الفيروس، ولكنهم يكافحون نظامنا الأساسي الديمقراطي".

واستدرك الوزير الألماني: "ولكنهم لن ينجحوا في ذلك. لن أرضخ من خلال ذلك، ولكنني سأواصل العمل لأجل المواطنين جميعا. يبين هذا المثال الانقسام بمجتمعنا. التغلب على هذا الانقسام وإعادة كسب الثقة تظل هدف سياستي".

يشار إلى أنه يشتبه أن مجموعة دردشة تحمل اسم "وطنيون متحدون" تمت مراقبتها من قبل محققين، كانت تخطط لاختطاف لاوترباخ، وذلك بحسب ما ذكره محققون تحت قيادة الادعاء العام في كوبلنتس والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الخميس في مدينة ماينتس.