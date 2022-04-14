استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية- (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 28 ألفا و891 حالة إصابة جديدة، و183 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في فنلندا إلى 949 ألفا و583 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و517 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 24 ألفا و134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و973 ألفا و3 إصابات، كما سجلت وزارة الصحة 115 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 26 ألفا و510 وفيات.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 آلاف و52 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و352 ألفا و611 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و363 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 805 آلاف و240 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 514 حالة. وتعافى على مدار أمس 11 ألفا و686 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 741 ألفا و486 شخصا.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و464 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و875 ألفا و994 إصابة، وسجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و945 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 2321 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و794 ألفا و875 شخصا.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 2999 حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 4 آلاف و638 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 171 ألفا و382 إصابة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألفين و534 حالة إصابة جديدة، و27 حالة وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و879 ألفا و480 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا 865 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و186 حالة إصابة بالفيروس، و39 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و982 ألفا و664 حالة، وتبلغ الوفيات 115 ألفا و775 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل ألفين و676 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و27 حالة وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و759 ألفا و793 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و670 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 833 حالة إصابة جديدة، و48 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و37 ألفا و742 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 155 ألفا و794 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و287 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و46 ألفا و395 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و997 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 237 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و652 ألفا و472 إصابة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و783 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 648 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و632 ألفا و842 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 30 ألفا و574 إصابة. ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 854 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 812 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 811 ألفا و868 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و705 حالات.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 662 حالة إصابة بكوفيد-19، وحالتي وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 199 ألفا و8 حالات، وتبلغ الوفيات 709 حالات.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 629 حالة إصابة جديدة، و4 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 566 ألفا و467 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و505 حالات.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 93 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة. ووصلت حصيلة الإصابات في بوليفيا حتى الآن إلى 903 آلاف و677 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و901 حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 123 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالات وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و526 ألفا و952 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و362 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة 56 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالات وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 178 ألفا و352 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و 676 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت وزارة الصحة 187 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، لتصل حصيلة حالات الإصابة المؤكدة إلى 139 ألفا و465 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 217 حالة وفاة.

وفي بوتان، سجلت وزارة الصحة 1879 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 49 ألفا و66 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 15 حالة وفاة.

وفي أوزبكستان، سجلت وزارة الصحة 31 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 238 ألفا و176 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 1637 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، سجلت وزارة الصحة 10 حالات إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 422 ألفا و721 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 8 آلاف و 621 حالة وفاة.

وفي كمبوديا، سجلت وزارة الصحة 15 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 136 ألفا و13 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و55 حالة وفاة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 1007 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 43 مليونا و39 ألفا و23 مصابا، فيما بلغ تراكمي الوفيات 521 ألفا و737 حالة وفاة.