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إصابة أربعة من عناصر الفريق الأمني لرئيس الوزراء الأسترالي في حادث سيارة

12:41 م الخميس 14 أبريل 2022
إصابة أربعة من عناصر الفريق الأمني لرئيس الوزراء الأسترالي في حادث سيارة

إصابة أربعة من عناصر الفريق الأمني لرئيس الوزراء ا

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وكالات:

انقلبت سيارة تقل فريق الأمن التابع لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وتدحرجت أسفل جسر الخميس ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح غير خطرة ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت شرطة ولاية تسمانيا في بيان إن السيارة انقلبت بعد اصطدامها بسيارة أخرى فيما كان رئيس الوزراء في طريقه إلى حملته الانتخابية في الولاية قبل الانتخابات المقررة في 21 أيار/مايو.

وارضح مكتب موريسون أن رئيس الوزراء ألغى محطاته المتبقية لليوم التالي لكنه لم يكن موجودا في السيارة وقت الحادث.

ووصف رئيس الوزراء العناصر الذين يقومون بحمايته وبحماية عائلته بأنهم "متفانون ومحترفون وكريمون بشكل لا يصدق". وقال في بيان "أتمنى أن أسمع المزيد من الأخبار الجيدة عن وضعهم" الصحي.

وأفادت الشرطة أن السيارة التي كان يستقلها العناصر أصيبت بأضرار بالغة، لكن جروح الطاقم "لا تهدد حياتهم".

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