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مصرع 26 شخصاً على الأقلّ في غرق قارب في نهر بنيجيريا

11:42 ص الخميس 14 أبريل 2022
مصرع 26 شخصاً على الأقلّ في غرق قارب في نهر بنيجيريا

غرق قارب أرشيفية

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(أ ف ب):

لقي 26 شخصاً على الأقلّ، هم 21 امرأة وخمسة أطفال، مصرعهم عندما انقلب قاربهم في نهر بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.

وقال عليو دانتاني، الرئيس الإداري لمقاطعة شاغاري إنّ القارب الذي كان على متنه عدد غير معروف من الركّاب انقلب في نهر شاغاري ليل الثلاثاء.

وأضاف أنّ "غواصين محليّين انتشلوا جثث 26 راكباً، هم 21 امرأة وخمسة أطفال".

وأكّد المسؤول أنّ السلطات لا تعرف بالضبط عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب.

وقال "لا نعلم العدد المحدّد لركاب الزورق وهذا هو سبب استمرار عمليات البحث على أمل العثور على مزيد من الجثث".

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث.

وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية، وهي تنجم في الغالب عن الاكتظاظ ونقص الصيانة، ولا سيّما في موسم الأمطار السنوي.

وفي أواخر مارس الماضي، قضى 13 شخصاً غرقاً أثناء فرارهم من هجوم شنّه أفراد عصابات إجرامية على قريتهم. وقضى هؤلاء عندما انقلب زورقهم في نهر بولاية وسط النيجر، وفقاً لخدمات الطوارئ.

هذا المحتوى من

AFP

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غرق قارب نيجيريا ولاية سوكوتو مقاطعة شاغاري
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