Masrawy logo white

إعلان

موقع أمريكي: بلينكن اعتذر لولي عهد أبو ظبي عن تأخر واشنطن في إدانة الهجمات الحوثية

11:13 ص الخميس 14 أبريل 2022
موقع أمريكي: بلينكن اعتذر لولي عهد أبو ظبي عن تأخر واشنطن في إدانة الهجمات الحوثية

أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتذر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتأخر بلاده في إدانة هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن "الإماراتيين شعروا بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه رد فعل أمريكي ضعيف وبطيء على الهجمات، في حين أصيبت إدارة الرئيس جو بايدن بخيبة أمل لاحقا بسبب الرد الإماراتي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "اعتذار بلينكن ساعد في تخفيف تلك التوترات".

ووفقا للمصادر، اعترف بلينكن خلال لقائه ببن زايد في المغرب أن إدارة بايدن استغرقت وقتا طويلا للتعليق على الهجمات، وقال إنه آسف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزير أوضح أننا نقدر بشدة شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".

والشهر الماضي، صرح يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، للموقع بأن لقاء بلينكن ومحمد بن زايد ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الإمارات هجمات الحوثيين

الخبر التالى:

روسيا وأوكرانيا: لماذا يطالب زيلينسكي بفرض حظر أوروبي على الألماس الروسي؟
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. ذروتها الأحد والقاهرة تسجل 37 درجة.. موجة حارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا