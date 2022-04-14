حقل الدرة: السعودية والكويت تدعوان إيران للتفاوض بشأن الحقل

الرياض\ الكويت- (بي بي سي):

دعت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية الحكومة الإيرانية إلى إجراء مفاوضات مع الكويت والرياض بشأن تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة التي يوجد بها حقل الدرة، وأكد البلدان في بيان مشترك أن من حقهما استغلال الثروات الطبيعية في الحقل.

كما جددت السعودية والكويت العزم على الإسراع في استغلال حقل الدرة البحري بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين. ومن المتوقع أن ينتج الحقل مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وكانت إيران قد اعتبرت أن الاتفاق بين السعودية والكويت غير قانوني، اذ ترى أن لها هي أيضا حقا في استثمار حقل الدرة.

وأعلنت إيران في السابق استعدادها للدخول في مفاوضات، لكنها لم تصدر أي تعليق حتى الآن على دعوة الكويت والسعودية الأخيرة.