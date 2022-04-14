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الاتحاد الأوروبي: طلب بوتين بدفع قيمة الغاز بالروبل ينتهك العقوبات

12:37 ص الخميس 14 أبريل 2022
الاتحاد الأوروبي: طلب بوتين بدفع قيمة الغاز بالروبل ينتهك العقوبات

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

حذر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تدفع "الدول غير الصديقة" مقابل الغاز الروسي بالروبل من شأنه أن ينتهك العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو عقب غزوها لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وقدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحليل قرار بوتين للدول الأعضاء، وفقا لمصدر مطلع.

ويزيد تقييم المفوضية المخاطر على أمن الطاقة في أوروبا منذ هدد بوتين بوقف إمدادات الغاز للمشترين الذين لا يمتثلون للمرسوم.

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