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"واشنطن بوست": المتهم في إطلاق النار بنيويورك سيواجه تهم ارتكاب هجوم إرهابي

12:11 ص الخميس 14 أبريل 2022
"واشنطن بوست": المتهم في إطلاق النار بنيويورك سيواجه تهم ارتكاب هجوم إرهابي

الشرطة الأمريكية

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، اعتقال فرانك جيمس، المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار في محطة قطار بروكلين، بولاية نيويورك أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن "الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم محطة القطار في بروكلين وخلف 16 مصابا، قد اعتقل، وأودع في السجن في منهاتن."

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن المعتقل سوف يواجه تهم بارتكاب هجوم إرهابي.

في وقت سابق، أعلنت شرطة مدنية نيويورك الأمريكية اليوم، أنها اعتبرت شخصًا يُدعى فرانك جيمس مشتبها به في عملية إطلاق نار أمس في ضاحية بروكلين بإحدى محطات مترو الأنفاق.

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الشرطة الأمريكية هجوم إرهابي محطة قطار بروكلين نيويورك الولايات المتحدة

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