"روسيا لم تتجاوب".. البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي حاول التواصل مع نظيره الروسي

وكالان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأربعاء، أن ‏وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين حاول التواصل مع نظيره الروسي سيرجي شويجو لكن موسكو لم تتجاوب، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها زودت أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي للتصدي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أن عدة دول أعربت عن استعدادها لتسليح أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستمنح مبلغ 800 مليون دولار كمساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والمروحيات وناقلات الجند المدرعة.

وقال بايدن: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها.. ستحتوي حزمة المساعدة الجديدة هذه على العديد من أنظمة الأسلحة عالية الفعالية التي قدمناها بالفعل وقدرات جديدة مصممة خصيصًا للهجوم الأوسع الذي نتوقع أن تشنه روسيا في شرق أوكرانيا".

وتابع "تشمل هذه القدرات الجديدة أنظمة مدفعية، وطلقات مدفعية، وناقلات جند مصفحة، كما وافقت على نقل طائرات هليكوبتر إضافية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في نقل "قدرات مهمة" من حلفاء آخرين إلى أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل محددة عن تلك القدرات.

هذا وهدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الدول الغربية بأن بلاده ستتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن القوات الروسية ستستهدف شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج.

وقال: "نؤكد للأمريكيين وغيرهم من دول الغرب، ضرورة إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين"، مشددًا على أن بلاده ترى في قوافل الأسلحة التابعة لأمريكا وحلف "الناتو" خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة.