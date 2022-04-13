الصحة العالمية تدعو روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل من أجل السلام

سويسرا - (أ ش أ)

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل من أجل السلام.

وقال أدهانوم حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية حصلت على 53% من الموارد اللازمة لتغطية متطلبات الوضع في أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة إقامة ممرات إنسانية في كييف حتى يمكن للمدنيين الانتقال إلى المناطق الآمنة، بالإضافة إلى توصيل الإمدادات الطبية والطعام والماء للأوكرانيين.

وأشار إلى أن نحو 4.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، داعيا موسكو إلى العودة إلى طاولت المفاوضات والعمل من أجل السلام.

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا قد قال، أمس، إن مايقرب من 300 مرفق صحي في أوكرانيا توجد في مناطق النزاع، وألف مرفق في مناطق سيطرة متغيرة؛ مما يترك النظام الصحي عرضة لتلف البنية التحتية والاضطرابات الشديدة في الخدمات الحيوية؛ ما يجعل الوصول إلى الأدوية والمرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية محدود أو معدوم في بعض المناطق.