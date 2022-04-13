وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول بالكامل

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، تحرير ميناء ماريوبول بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه تم تحرير الميناء التجاري بالكامل وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب.

وتابع المتحدث: "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيين "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".