‏شرطة نيويورك تعتقل منفذ الهجوم على محطة مترو بروكلين

وكالات

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون بولاية نيويورك، قولهم أن السلطات نجحت في إلقاء القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار بمحطات مترو الأنفاق في الولاية.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على شخص يدعى فرانك جيمس، الذي يشتبه في أنه مطلق النار في مترو الأنفاق في بروكلين، واعتقل المشتبه به من قبل ضباط الدوريات في إيست فيليدج في مدينة نيويورك يوم الأربعاء.

وتسبب حادث إطلاق النار أمس الثلاثاء في محطة مترو ببروكلين في الولايات المتحدة في إصابة 29 شخصًا نقلوا للمستشيات لتلقي العلاج وخرج معظمهم.