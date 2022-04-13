السعودية تتيح لحاملي تأشيرتها السياحية أداء مناسك العمرة

السعودية - (أ ش أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية، إتاحة الفرصة أمام الحاصلين على التأشيرة السياحية الإلكترونية من المسلمين لأداء مناسك العمرة بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه منذ أن فتحت المملكة أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم مع نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية في سبتمبر 2019، بات متاحًا للزوار والسياح استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية وزيارة الوجهات الجاذبة في المدن والمناطق المختلفة، واكتشاف كرم ضيافة الشعب السعودي.

وأشارت (واس) إلى أنه في الآونة الأخيرة مع حلول شهر رمضان المبارك وتوافد المعتمرين على مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بدأت جدة في استقبال أعداد كبيرة من هؤلاء المعتمرين للاستمتاع بأجوائها الرمضانية المميزة، خاصة منطقتها التاريخية المعروفة باسم "البلد" المليئة بالقصص التراثية وعبق التاريخ، والتي تمثل إحدى مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة اليونيسكو.

وتستقطب مدينة جدة آلاف المعتمرين نظرًا، لكونها بوابة الحرمين الشريفين، فضلًا عن قربها من العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، مع توفر كافة وسائل المواصلات، وسهولة التنقل بين المدينتين، بدءًا من قطار الحرمين الذي يستغرق تقريبًا نحو 20 دقيقة، مع توفر الحافلات وسيارات الأجرة التي تقل مدة رحلتها عن ساعة.

يذكر أن التأشيرة السياحية ساعدت في جذب المزيد من المعتمرين والزوار والسياح القادمين من أكثر من 49 دولة، وتتوفر التأشيرات الإلكترونية عبر موقع "visa.visitsaudi.com" أو من خلال ممثليات المملكة في الخارج، أو عند الوصول إلى المملكة، وتسمح التأشيرة بزيارات متعددة للمملكة على مدار العام، طالما أن المدة الإجمالية لا تتجاوز 90 يومًا، كما يوفر "روح السعودية" للسياح والزوار كافة المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات.