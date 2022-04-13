يهود فرنسا يدعون إلى انتخاب ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات

باريس - (د ب أ)

دعت الرابطة المركزية اليهودية في فرنسا إلى التصويت لصالح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت الرابطة المركزية لليهود في فرنسا اليوم الأربعاء إن مارين لوبان السياسية اليمينية المنافسة لماكرون، ستعرض الحرية الدينية للخطر من خلال اعتزامها حظر ذبح الحيوانات وفقا للشعائر الدينية.

وأضافت الرابطة أن خطط لوبان، التي تنطبق بنفس القدر على المسلمين أيضا، تعد بمثابة هجوم خطير على إمكانية ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وتابعت الرابطة أن ماكرون أكد في المقابل اعتزامه حماية الذبح الشعائري.

ودعت الرابطة والحاخام الأكبر هايم كورسيا، إلى التصويت لصالح ماكرون من أجل ضمان المبادئ الجمهورية والقيم الأساسية.

ويسعى ماكرون إلى الفوز بفترة ولاية ثانية في جولة الإعادة التي ستجرى في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.