Masrawy logo white

إعلان

لجنة تحقيق أوروبية ترجح ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

05:18 م الأربعاء 13 أبريل 2022
لجنة تحقيق أوروبية ترجح ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

اتهمت اوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب في المدن ال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيينا - (د ب أ)

رجحت لجنة تحقيق مستقلة ارتكاب القوات الروسية جرائم ضد الإنسانية بعد غزوها أوكرانيا.

وأعد التقرير ثلاثة محامين من النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك بتكليف من الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعددها 45 دولة ونشر في فيينا اليوم الأربعاء.

ولم يقدم الخبراء الثلاثة حكما نهائيا بشأن ما إذا كان تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من عدمه. غير أنهم أشاروا إلى أن أنماطا معينة من العنف الروسي "قد تفي بهذه المعايير".

وهذه الأنماط اشتملت على قتل وخطف مدنيين من بينهم صحفيون ومسؤولون. ووفقا للتعريف الشائع فإن الهجمات واسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب التقرير، انتهكت الوحدات الروسية بوضوح على الأقل واجباتها لحماية المدنيين. وإلا، بحسب التقرير، لكانت أعداد الخسائر البشرية، وعدد المنازل والمستشفيات والمدارس التي أصابها الدمار أقل بكثير.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
روسيا أوكرانيا غزو أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون

الخبر التالى:

يهود فرنسا يدعون إلى انتخاب ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا