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المزارعون الأوكرانيون يزرعون المحاصيل في كافة أنحاء البلاد تقريبا رغم القصف الروسي

04:27 م الأربعاء 13 أبريل 2022
المزارعون الأوكرانيون يزرعون المحاصيل في كافة أنحاء البلاد تقريبا رغم القصف الروسي

أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

ذكرت الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن المزارعين الأوكرانيين يزرعون المحاصيل في جميع أنحاء البلاد تقريبا على الرغم من القصف الروسي المستمر.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال مساء أمس الثلاثاء إنه لم يكن بالمستطاع زرع محاصيل في منطقة "لوهانسك" شرق أوكرانيا. القوات الروسية تسيطر بشكل شبه كامل على لوهانسك.

وأضاف أن الحكومة تقدم 5ر3 مليار هريفنيا(116 مليون دولار) في صورة قروض بفوائد مخفضة للقطاع الزراعي ،قائلا "إننا نساعد المزارعين".

ويحاول المسؤولون أيضا تبسيط الاجراءات لتسجيل التكنولوجيا الزراعية. وتابع "نحن نقوم بذلك حتى لا يتوقف البذر والعمل في الحقول في أي مكان".

يذكر أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، لكن هناك مخاوف متزايدة من عدم القدرة على زرع المحاصيل على نطاق واسع، مع استمرار روسيا قصف جارتها.

وربما يؤدي هذا إلى نقص الإنتاج وزيادة الأسعار في الأسواق الزراعية الدولية.

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