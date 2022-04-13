مستشار الرئيس الأوكراني يدافع عن إلغاء زيارة الرئيس الألماني لكييف

برلين- (د ب أ):

دعا المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إلى تفهم إلغاء حكومته زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف.

وقال أريستوفيتش في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء إنه لا يعرف الأسباب، لكن سياسات وقرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي متوازنة للغاية، وأضاف: "رئيسنا ينتظر المستشار (الألماني أولاف شولتس)، حتى يتخذ قرارات عملية على الفور بما في ذلك توريد أسلحة".

وكان شتاينماير قد أعلن أنه يريد السفر إلى أوكرانيا، مشيرا في المقابل إلى أن هذا لم يكن أمرا مرغوبا فيه هناك. وأدى ذلك إلى عدم فهم وانتقادات في ألمانيا.

وقال أريستوفيتش فيما يتعلق بالهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا: "لقد استُنفدنا بعض الشيء"، كما هو الحال بالنسبة للجانب الروسي، مضيفا أن مصير مدينة ماريوبول وأماكن أخرى متوقف على توريد أسلحة ألمانية، مؤكدا أهمية عامل الوقت. ورفض المستشار الرئاسي الحجة القائلة بضرورة تدريب الجنود الأوكرانيين أولا على مثل هذه الأسلحة، وقال إن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تعلم كيفية التعامل مع هذه الأسلحة بأنفسهم في غضون ثلاثة أيام.