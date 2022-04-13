Masrawy logo white

إعلان

مستشار الرئيس الأوكراني يدافع عن إلغاء زيارة الرئيس الألماني لكييف

04:24 م الأربعاء 13 أبريل 2022
مستشار الرئيس الأوكراني يدافع عن إلغاء زيارة الرئيس الألماني لكييف

أوليكسي أريستوفيتش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين- (د ب أ):

دعا المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إلى تفهم إلغاء حكومته زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف.

وقال أريستوفيتش في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء إنه لا يعرف الأسباب، لكن سياسات وقرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي متوازنة للغاية، وأضاف: "رئيسنا ينتظر المستشار (الألماني أولاف شولتس)، حتى يتخذ قرارات عملية على الفور بما في ذلك توريد أسلحة".

وكان شتاينماير قد أعلن أنه يريد السفر إلى أوكرانيا، مشيرا في المقابل إلى أن هذا لم يكن أمرا مرغوبا فيه هناك. وأدى ذلك إلى عدم فهم وانتقادات في ألمانيا.

وقال أريستوفيتش فيما يتعلق بالهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا: "لقد استُنفدنا بعض الشيء"، كما هو الحال بالنسبة للجانب الروسي، مضيفا أن مصير مدينة ماريوبول وأماكن أخرى متوقف على توريد أسلحة ألمانية، مؤكدا أهمية عامل الوقت. ورفض المستشار الرئاسي الحجة القائلة بضرورة تدريب الجنود الأوكرانيين أولا على مثل هذه الأسلحة، وقال إن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تعلم كيفية التعامل مع هذه الأسلحة بأنفسهم في غضون ثلاثة أيام.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
أوليكسي أريستوفيتش الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أوكرانيا

الخبر التالى:

بوتين يعقد اجتماعا بشأن قطاع الغاز والنفط غدا الخميس
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب.. الأربعاء 12 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا