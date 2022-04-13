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أوكرانيا تقول إنها أسقطت مقاتلة روسية سوخوى-25

04:15 م الأربعاء 13 أبريل 2022
أوكرانيا تقول إنها أسقطت مقاتلة روسية سوخوى-25

سوخوي 25 المحطمة

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برلين- (د ب أ):

ذكرت القوات الأوكرانية أنها أسقطت مقاتلة روسية سوخوى-25، وذلك في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء.

ورغم ذلك، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن سلاح الجو الروسي، خفض، بشكل عام، نشاطه بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأضافت هيئة الأركان العامة أن القوات الروسية هاجمت مواقع مدنية في منطقتي خاركيف وزابوريجيا وأن خاركيف مازالت تواجه قصفا بالمدفعية. وقالت مصادر أوكرانية إن القوات الروسية مازالت تقصف أيضا مصانع الصلب والميناء في ماريوبول.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وفي الوقت الذى تشير فيه التوقعات إلى شن هجوم روسي جديد على لوهانسك ودونيتسك في المستقبل القريب، فإن الأمطار الغزيرة تعيق نشر القوات، بحسب مصادر أوكرانية.

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