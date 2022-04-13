شرطة نيويورك تحدد هوية منفذ هجوم مترو أنفاق بروكلين

نيويورك- (د ب أ):

حددت شرطة نيويورك هوية منفذ هجوم إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء في مترو أنفاق بروكلين.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الشرطة قالت إن منفذ الهجوم هو فرانك جيمس، 62 عاما، الذي سبق أن نشر تهديدات "غريبة" عبر يوتيوب.

وأسفر الهجوم عن إصابة 29 شخصا على الأقل.

وقال مسؤولون بدائرة شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي في وقت سابق الثلاثاء إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف حتى الآن. وأضافوا أنهم "لا يستبعدون أي شيء" فيما يتعلق بالتحقيق.