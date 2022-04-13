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إدانة عالم روسي في ألمانيا بتهمة التجسس

03:26 م الأربعاء 13 أبريل 2022
إدانة عالم روسي في ألمانيا بتهمة التجسس

الشرطة الالمانية

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ميونخ/أوجسبورج- (د ب أ):

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على عالم روسي في جامعة أوجسبورج الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الروسية.

وقال القاضي الذي كان يرأس المحاكمة اليوم الأربعاء إن المتهم /30 عاما/ "كان متقبلا لإجراء أبحاث لصالح جهاز مخابرات روسي".

وتم إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم.

وكان طالب الدكتوراه الروسي قد نفى خلال المحاكمة وجود أي نية للتجسس، وقال: "أنا لست عميلا"، مضيفا أنه صحيح نقل معلومات متاحة للجمهور إلى موظف في القنصلية العامة الروسية في ميونخ، والذي اتضح بعد ذلك أنه موظف في جهاز المخابرات الروسي "SWR"، إلا أنه نفى علمه بأنشطة هذا الرجل. وترى المحكمة أن المتهم لم يشتبه في الموظف إلا في لقاء متأخر.

وذكر المتهم أنه لم يكن يتخيل أن المخابرات الروسية ستكون مهتمة بمعلومات متاحة بالفعل للجمهور. وأدين الرجل بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية.

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