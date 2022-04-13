ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 80.5 مليون

واشنطن- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء، ليصل إلى 5ر80 مليون إصابة حتى الساعة السابعة و6 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتطابقت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مع متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 14ر9 مليون بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت مقاطعة "كولومبيا" زيادة بنسبة 1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 138 ألفا و939 .



وسجلت ولاية "أوريجون" أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 84 حالة.