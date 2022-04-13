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اعتقال 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية ومصور صحفي وشابين بالقدس المُحتلة

03:11 م الأربعاء 13 أبريل 2022
اعتقال 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية ومصور صحفي وشابين بالقدس المُحتلة

إسرائيل تعتقل فلسطينين في الضفة - ارشيفية

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رام الله- (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب مصور صحفي وشابين لم تعرف هويتهما بالقدس المُحتلة .

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل، فيما تم اعتقال ستة فلسطينيين في محافظة جنين الشمالية والتي ينتمي إليها منفذ هجوم تل أبيب الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الاعتقالات والمداهمات والاغتيالات الإسرائيلية في الضفة.

وفي نابلس، الواقعة شمال الضفة أيضًا وهي نقطة ساخنة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد القاضي (27 عامًا)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة البيرة .

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد أبو دواس، بعد أن داهمت منزله في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي أحمد أبو صبيح، وشابين من القدس المحتلة لم تعرف هويتهما أخدهما من شارع السلطان سليمان والآخر بالقرب من حاجز مخيم شعفاط عقب الاعتداء عليه.

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