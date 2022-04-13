دبلوماسي روسي: لا نستبعد تسلل إرهابيين نحو الغرب ضمن صفوف اللاجئين من أوكرانيا

موسكو-(أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف عن اعتقاده بأن الإرهابيين والعناصر الإجرامية يمكنهم التسلل إلى الغرب ضمن صفوف اللاجئين القادمين من أوكرانيا .

وقال سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، إنه: "مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أكثر من 4 ملايين لاجئ قد غادروا أوكرانيا بالفعل إلى بلدان أخرى في ظروف عدم وجود رقابة مناسبة على الهجرة، بما في ذلك أكثر من 600 ألف شخص إلى روسيا، لا يمكن لأحد ضمان غياب إرهابيين وعناصر إجرامية بينهم ".

وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".