مسؤول إيطالي: أكثر من 91 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا

أكثر من 91 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا

روما- (أ ش أ):

قال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية فابريتسيو كورسيو إن هناك أكثر من 91 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا، مضيفا أن إعادة التوزيع قد تكون ضرورية إذا ارتفعت الأعداد أكثر.

وأوضح كورسيو أن المناطق الأربع التي تعاني من الضغط الأكبر هي إميليا رومانيا ولومباردي ولاتسيو وكامبانيا، بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

كانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت أن حوالي 91 ألفا و137 لاجئا أوكرانيا فروا إلى إيطاليا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.