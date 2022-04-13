مقتل 16 شخصا جراء انقلاب شاحنة في إقليم بابوا الغربية الإندونيسي

جاكرتا- (د ب أ):

قال مسؤولون إندونيسيون إن ما لا يقل عن 16 من عمال مناجم الذهب لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عندما انقلبت شاحنة كانوا يستقلونها في إقليم بابوا الغربية.

وكانت الشاحنة تقل 29 شخصا على طريق جبلي في منطقة مينيامبو عندما انزلقت وانقلبت حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (1500 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، حسبما قال مونس بروري، من وكالة البحث والإنقاذ المحلية.

وقال شرطي لوسائل إعلام محلية إن الحادث ربما نتج عن عطل في المكابح.