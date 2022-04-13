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إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

07:42 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

قوات إسرائيلية

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رام الله- (د ب أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات إسرائيلية عدة بلدات وقرى في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية، وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت القوات خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم ، وفقا لوفا.

ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل قوله إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس.

وأضاف أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه.

وأشار جبريل إلى أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محيط قبر يوسف، وخمسة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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