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خامنئي: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تمضي بشكل جيد

12:31 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
خامنئي: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تمضي بشكل جيد

علي خامنئي

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طهران - (د ب أ)

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الثلاثاء، إن المفاوضات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تمضي بشكل جيد، وهو تقييم مختلف عن التوجه العام الذي يتسم بالتشاؤم بشأن المحادثات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في كلمة له خلال اجتماع بطهران، أقر خامنئي بأن تحقيق نجاح دبلوماسي ليس مضمونا، وحث الحكومة على عدم "ربط" سياساتها بمصير الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

ويتوافق المسؤولون على أن الكثير من العمل لإستعادة الاتفاق ،الذي رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط مقابل تحديد سقف لبرنامج إيران النووي،اكتمل خلال أشهر من المحادثات في فيينا. لكن إيران والولايات المتحدة تخوضان مواجهة بشأن تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

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