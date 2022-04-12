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‏بلينكن يتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في ماريوبول الأوكرانية

08:21 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
‏بلينكن يتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في ماريوبول الأوكرانية

انتوني بلينكن

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بليكن إنهم تمكنوا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق.

وتابع بلينكن في كلمة مساء الثلاثاء بمناسبة إطلاق تقرير حقوق الإنسان في العالم، ‏‎أن إدارة الرئيس جو بايدن والإدارات الأمريكية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن: "كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا".

وأشار إلى أن واشنطن لديها معلومات موثوقة باحتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في أوكرانيا، اتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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