العثور على مسدس المشتبه به باعتداء بروكلين في نيويورك

وكالات

عثرت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الثلاثاء على سلاح استخدم في إطلاق نار في خط مترو بالولاية أسفر عن إصابة ١٦ شخصًا على الأقل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" التعاون مع سلطات نيويورك لكشف دوافع الحادث الذي لم تستبعد سلطات نيويورك أن يكون دافعه إرهابي.

بدورها أعلنت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن كبار موظفي البيت الأبيض على اتصال مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ومفوض شرطة نيويورك كيشانت سيويل، وعلى استعداد لتقديم كافة الدعم في الحادث.

أصيب 16 شخصًا على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ولا يزال المسلح المشتبه به طليقًا، وقد وصف بأنه رجل يرتدي صدرية برتقالية كالتي يرتديها عمال البناء، وقناعاً مضاداً للغاز. ويعتقد بأنه فر من مكان الحادث. ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.

ودعا متحدث باسم عمدة نيويورك إريك أدامز مواطني المدينة إلى "الابتعاد عن المنطقة من أجل سلامتهم ولكي يتمكن المسعفون والشرطة من مساعدة المحتاجين والتحقيق في الحادث.