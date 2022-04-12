شكري يشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن

مصر - (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء في مستهل زيارته إلى واشنطن في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الوزير تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.