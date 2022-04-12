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شكري يشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن

06:25 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
شكري يشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن

سامح شكري

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مصر - (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء في مستهل زيارته إلى واشنطن في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الوزير تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

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