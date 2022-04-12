شكري يشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن
مصر - (أ ش أ)
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء في مستهل زيارته إلى واشنطن في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الوزير تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
في مستهل زيارته إلى واشنطن، الوزير #سامح_شكري يشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، ويتناول:— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 12, 2022
▪️ عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
▪️ رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة
▪️دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي pic.twitter.com/RQAjZH76hj
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