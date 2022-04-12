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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

01:09 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

شرطة الاحتلال الاسرائيلي - صورة ارشيفية

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رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته حتى خرجوا منه عبر باب السلسلة، فيما تولت شرطة الاحتلال تأمين الاقتحام.

وكان عشرات المستوطنين قد نفذوا أمس الاثنين، محاكاة كاملة لما يسمى "قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المُستوطنين الاستفزازية بشكل شبه يومي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

هذا المحتوى من

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