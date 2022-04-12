بريطانيا تحذر من استخدام روسيا للفسفور الأبيض الحارق في ماريوبول

لندن - (د ب أ)

أعربت بريطانيا عن خشيتها من أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض في قصف ميناء ماريوبول الأوكراني المحاصر، حسبما أفادت وكالة الأنباءالبريطانية (بي إيه ميديا).

ونقلت الوكالة عن تقييم لاستخبارات الدفاع البريطانية أن روسيا استخدمت بالفعل الفسفور الأبيض في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ويستخدم الفسفور الأبيض للإضاءة ليلا أو لخلق ستار من الدخان، ولكن عندما يتم نشره كسلاح فإنه يسبب حروقا مروعة.

وقال التقييم الاستخباراتي الذي نشرته وزارة الدفاع الاثنين، إن "استخدام القوات الروسية السابق لذخائر الفوسفور في منطقة دونيتسك يرفع احتمالية استخدامها في المستقبل في ماريوبول مع اشتداد القتال من أجل السيطرة على المدينة".

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية واصلت القصف في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا لكن قوات كييف صدت "عدة هجمات".

وحذرت الوزارة من أن "اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند استهداف وتنفيذ الضربات بينما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين".

ومن المقرر أن تكثف المملكة المتحدة دعمها العسكري لأوكرانيا بعد زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون غير المعلنة لمقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف مطلع الأسبوع. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء جورج يوستيس لشبكة سكاي نيوز "يجب أن نضمن أن بوتين لا يستطيع الخروج منتصرا.

وأضاف: "لقد كان الأوكرانيون شجعانا بشكل لا يصدق، وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي قاد شعبه بشكل جيد، وقد شعرنا جميعا بالتواضع حقا من أعمال الشجاعة التي رأيناها، لكننا صدمنا أيضا بشدة من بعض تلك المشاهد الرهيبة التي نراها الآن في المدن التي انسحبت منها روسيا".