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الاتحاد الأوروبي يعترف بوجود دول في التكتل لا يمكنها الاستغناء عن النفط الروسي

08:38 م الإثنين 11 أبريل 2022
الاتحاد الأوروبي يعترف بوجود دول في التكتل لا يمكنها الاستغناء عن النفط الروسي

جوزيب بوريل

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وكالات:
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن هناك دولا في الاتحاد لا يمكنها الاستغناء على النفط الروسي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "دعونا لا نتوهم إذا توقفنا عن استيراد الغاز والنفط اليوم، فلن يوقف ذلك الجيش الروسي في الأسابيع المقبلة".
وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا إمكانية حظر استيراد النفط الروسي، لكن "لم يتخذوا أي قرارات"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو المخصصة لهذا الغرض".
ودعا الاتحاد الأوروبي منظمة أوبك لرفع إنتاج النفط وزيادة عمليات التسليم، لافتا إلى أنه سيعلن عن اجتماع مع أعضاء المنظمة لبحث سوق النفط.
وكان بوريل لوّح في وقت سابق اليوم بمزيد من العقوبات على روسيا، حيث أكد أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائما على طاولة الاتحاد.
بدورها، أشار وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، في تصريحات صحافية قبيل الاجتماع، إلى أن المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة.

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