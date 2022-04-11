مجلس السيادة بالسودان يطلع على مطالب الحكومة من البعثة الأممية

الخرطوم - أ ش أ

اطلع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على مطالب حكومة السودان من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "اليونتامس"، وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم تنفيذ برتوكولات اتفاق السلام، وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الإنتقالية وإعادة الإعمار والتنمية.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.

وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك عضو المجلس، الناطق الرسمي باسمه - في تصريح صحفي - إن الاجتماع تناول أوضاع الأجهزة العدلية وسبل ترقيتها وتطويرها وتوفير الدعم الآني والمستقبلي، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.

وأضافت أن الاجتماع بحث أوضاع النازحين وسبل توفير الخدمات بما يوفر الحياة الكريمة لهم والإسراع في إزالة العقبات التي تعوق عودتهم إلى قراهم.