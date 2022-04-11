رئيس وزراء سنغافورة يحذر واشنطن من عزل الصين بسبب حرب أوكرانيا

سنغافورة- (د ب أ):

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج الولايات المتحدة من عزل الصين بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا بتصويرها على أنها معركة بين الدول الديمقراطية والأوتوقراطية وهو ما يمكن أن يتسبب في تعقيد علاقة متوترة بالفعل بين القوتين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وقال لونج في تصريحات نشرها مكتبه أمس الأحد "يجب أن تكونوا حذرين من عدم تعريف المشكلة المتعلقة بأوكرانيا بطريقة تلقائية أن الصين على الجانب الخطأ بالفعل".

وأضاف "لدينا مشكلة في أوكرانيا.. أعتقد إذا ما تحدثنا عن السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي، يمكن لكثير من الدول الموافقة. وحتى الصين لن تعترض على ذلك، سوف تدعم ذلك بشدة بشكل خاص".

كانت الحرب الروسية في أوكرانيا بمثابة اختبار للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهي العلاقات المتوترة بالفعل نتيجة لمجموعة من المسائل الأمنية والاقتصادية من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي وتكنولوجيا الاتصالات والتجارة. ولطالما سعت الدول الآسيوية مثل سنغافورة إلى علاقات أوثق بين الدولتين من أجل التعاون في قضايا عالمية أخرى مثل التغير المناخي والتعامل مع الجائحة.

وقوبل صمت الصين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بآراء متشددة داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفادها أن الرئيس شي جين بينج يتجه إلى دعم موسكو فيما يستمر الصراع.