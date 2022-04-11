مصادر سورية : مقتل وإصابة 5 مسلحين من "قسد" بريف الرقة

دمشق- (د ب أ):

أفادت مصادر سورية اليوم الاثنين بمقتل وإصابة خمسة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم عن المصادر قولها إن "الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا قسد قرب بلدة الهيشة 55 كم شمال الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة واحتراق السيارة".

وأشارت المصادر إلى أن" ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان".

ووفق الوكالة"تشهد الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا قسد ، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ، كثافة منذ عدة أشهر جراء تصاعد الرفض الشعبي لها قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة وحلب".