مارين لوبن: من هي المرشحة اليمينية المتطرفة التي تنافس ماكرون على رئاسة فرنسا؟

وكالات:

ستشهد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في فرنسا مواجهة إيمانويل ماكرون أمام مارين لوبن في للانتخابات الثانية على التوالي، لكن المرأة التي تتحدى الزعيم الحالي لفرنسا ليست المرشحة نفسها التي خسرت بنحو صوتين مقابل صوت واحد في عام 2017.

لوبن، 53 عاما، هي عضوة بالبرلمان الفرنسي عن كاليه، المدينة الواقعة على الساحل بالقرب من بريطانيا والتي تكافح للتعامل مع المهاجرين المتجهين إليها.

اشتهرت بأنها أحد أفراد الأسرة الأولى لليمين المتطرف الفرنسي. أسس والدها جان ماري لوبان الجبهة الوطنية في عام 1972، وهو حزب سياسي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عنصري ومعاد للسامية.

عندما تولت لوبن زمام القيادة من والدها كزعيمة للحزب في عام 2011، حاولت إعادة تسمية الجبهة الوطنية ووصلت إلى أبعد من ذلك بطرد والدها من الحزب السياسي الذي أسسه بعد أن كرر ادعائه بأن غرف الغاز التي أسسها النازيون بالحرب العالمية الثانية مجرد تفاصيل من التاريخ.

ومع ذلك، تشارك لوبن آراء والدها بشأن الهجرة. في حملتها السابقة ضد ماكرون، حاولت تقديم نفسها على أنها دونالد ترامب الفرنسي، مدعية أنها تمثل الطبقات العاملة الفرنسية المنسية التي عانت في أعقاب العولمة والتقدم التكنولوجي.

لكن موقفها الاقتصادي القومي ووجهات نظرها حول الهجرة والتشكيك في انتماء فرنسا للاتحاد الأوروبي، ومواقفها من الإسلام في فرنسا لم تحظى سابقًا بشعبية بين الناخبين الفرنسيين.