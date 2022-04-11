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ملكة بريطانيا تكشف أن كوفيد-19 تركها "متعبة ومرهقة جدا"

07:59 ص الإثنين 11 أبريل 2022
ملكة بريطانيا تكشف أن كوفيد-19 تركها "متعبة ومرهقة جدا"

الملكة إليزابيث

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لندن - (د ب أ)

تحدثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا حول فترة إصابتها بمرض كوفيد-19، قائلة إنه تركها "متعبة ومرهقة جدا".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الملكة كانت قد أصيبت بالفيروس في فبراير الماضي، على الرغم من أن قصر باكنجهام قال "إنها كانت مصابة بأعراض برد خفيفة"،إلا أنها كانت عازمة على أداء الواجبات التي يمكنها القيام بها.

وتعافت الملكة من الإصابة بالفيروس بعد ذلك، حيث وصفت الملكة تجربتها مع المرض خلال زيارة افتراضية لمستشفى لندن الملكي يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث بالمؤسسة الطبية.

وخلال مكالمة الفيديو التي أجرتها مع العاملين والطاقم الطبي ، استمعت الملكة أيضا إلى قصص من الطاقم الطبي عن التعامل مع التدفق الكبير للمصابين بكوفيد-19.

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